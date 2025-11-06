На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе раскрыли причины массового дезертирства в ВСУ

MWM: дезертирство в ВСУ растет из-за высоких потерь на фронте
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Основной причиной роста случаев дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нехватки личного состава стали «чрезвычайно высокие потери» в боевых подразделениях. Об этом говорится в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, в частях с призывниками потери достигали 80–90 процентов.

До этого украинское издание Liga.net со ссылкой на данные офиса генпрокурора Украины сообщило, что с января 2022 года в стране было возбуждено более 270 тысяч уголовных дел по статьям, связанным с дезертирством и самовольным оставлением воинской части. По информации журналистов, лишь 5% этих дел дошли до суда. Как указано на сайте Liga.net, в период с 2022 по 2025 год на Украине было зарегистрировано 218 282 уголовных правонарушения по статье о самовольном оставлении воинской части или места службы и 52 075 — по статье о дезертирстве. В суд же были направлены более 13,6 тысяч дел о самовольном оставлении части и 696 дел о дезертирстве.

6 октября в российских силовых структурах рассказали, что Вооруженные силы Украины столкнулись с проблемами в Сумской области в связи с массовыми дезертирствами в ротах. По информации источника, в каждой роте зафиксировано минимум 30 инцидентов с побегами. Из-за этого в штурмовые подразделения ВСУ на Сумском направлении не смогли набрать необходимое количество бойцов.

Ранее Украине предрекли участь Германии в конце Первой мировой войны.

Все новости на тему:
Новости Украины
