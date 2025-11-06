Более 70 беспилотников сбили за ночь в России

Силы противовоздушной обороны в ночь на 6 ноября уничтожили 75 украинских беспилотников в российских регионах. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Больше всего БПЛА перехватили в Волгоградской области — 49 единиц. Семь сбиты в Крыму, шесть – в Воронежской области, четыре – в Ростовской области, три — в Белгородской области.

Еще два дрона уничтожили в Орловской области и по одному в Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.

Ночью не менее 13 российских аэропортов прекратили принимать и отправлять рейсы.

В Костромской области украинские беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Волгореченске. В настоящее время на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия атаки.

В Волгограде дрон врезался в 24-этажный дом на улице Гаря Хохолова. В результате удара были повреждены балконы и выбиты стекла близлежащих домов, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее украинские дроны повредили нефтеперегонные станции в Ярославской области.