Главный священник СВО рассказал, как вернуться с фронта живым

Протоиерей Василенков: чтобы вернуться с войны живым, нужно молиться Богу

Вернуться с фронта целым и невредимым можно, если молиться Богу и не ругаться матом. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков.

В своем обращении Отец Дмитрий пожелал солдатам в День защитника Отечества быть сильными.

«А сильными мы можем быть только с Богом. А для этого первое правило духовной безопасности: матом не ругайтесь, Богу молитесь и живыми будете возвращаться из любых ситуаций», — заявил он.

По словам протоиерея, военнослужащие понимают, что Бог помогает им выжить, и священники очень востребованы в армии именно по этой причине. Он добавил, что вера помогает человеку понять смысл того, «ради чего он воюет».

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Московской митрополии, прошедшем накануне, высмеял можайского священника Алексия Шляпина за его критику тенденции к патриотизму в церкви.

По словам возмущенного священнослужителя, долг представителей церкви заключается в том, чтобы «‎вести людей в Царствие Небесное, а не патриотизмом заниматься». В ответ на это патриарх спросил, не приехал ли священник с Западной Украины.

Ранее в РПЦ заявили об угрозе из-за неоязычества в рядах ВСУ.