Главный священник СВО перечислил возможные грехи военных

Главный священник в зоне специальной военной операции (СВО) протоиерей Димитрий Василенков опубликовал в Telegram-канале список возможных грехов военных в помощь другим священникам для проведения исповеди в боевых условиях.

В приведенном списке священнослужитель перечислил свыше пятидесяти грехов.

«Гордостью, тщеславием. Богохульством, забвением Бога, непосещением храма Божьего, непочитанием праздников церковных и постных дней», — говорится в публикации.

В тексте приводятся такие грехи, как увлечение сатанизмом, разрушение святынь, пытки пленных, курение, пьянство, рукоблудие и педофилия. Кроме того, протоиерей включил в перечень «способствование оставлению позиций и дезертирству сослуживцев», «способствование передаче информации сопредельной стороне о расположении воинского контингента» и «неисполнение приказов руководства».

До этого священник Василенков рассказал, что вернуться с фронта целым и невредимым можно, если молиться Богу и не ругаться матом. По словам протоиерея, военнослужащие понимают, что Бог помогает им выжить, и священники очень востребованы в армии именно по этой причине. Он добавил, что вера помогает человеку понять смысл того, «ради чего он воюет».

Ранее стало известно, что в операции «Поток» под Суджей участвовал священник.