Белоусов раскрыл планы США по созданию межконтинентальной ракеты с ядерной боеголовкой

Белоусов: США планируют создать новую межконтинентальную ракету и подлодку
Министерство обороны РФ

Соединенные Штаты Америки планируют создать новую межконтинентальную ракету, стратегическую подводную лодку, а также расконсервировать пусковые установки. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

»США осуществляют форсированную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений. Идут работы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сентинел» с новой ядерной боеголовкой. Ее дальность стрельбы составит 13 тысяч километров», — сказал глава оборонного ведомства.

Белоусов добавил, что также США ведут работы по перспективной стратегической атомной подлодке «Колумбия». Ожидается, что она заменит судно «Райдер». Помимо этого, по словам министра, Вашингтон намерен расконсервировать 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа «Огайо».

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений его российского коллеги Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает официальных разъяснений от Вашингтона относительно заявлений о возобновлении ядерных испытаний. Представитель Кремля подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не проводили ядерных испытаний, и обе страны привержены соблюдению Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний.

Ранее в США раскрыли, какое преимущество получила Россия благодаря подлодке «Хабаровск».

