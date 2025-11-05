На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные спасли украинского офицера, раненного своими

ТАСС: ВС РФ спасли офицера ВСУ, по которому ударили его же беспилотники
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские бойцы 1430-го гвардейского мотострелкового полка оказали помощь украинскому офицеру, который был ранен своими же сослуживцами во время попытки сдаться в плен. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Рубан» в беседе с ТАСС.

По словам военного, офицера напоили, накормили и вывели из зоны поражения. Когда тот шел впереди, по нему начали наносить удары украинские беспилотники. Один из сбросов ранил мужчину в ногу, после чего ему оказали первую помощь и доставили в безопасное место. Позже украинский офицер получил необходимое лечение.

Источники агентства в силовых структурах отмечали, что украинское командование разрабатывало инструкции, предусматривающие уничтожение военнослужащих, решивших сдаться в плен.

Утром 3 ноября в Минобороны сообщили, что военные ВСУ, остающиеся в Купянске и окрестностях города в Харьковской области, постепенно сдаются в плен российской армии. По данным ведомства, в операции по уничтожению окруженных формирований украинской армии участвуют бойцы подразделений группировки войск «Запад».

Ранее Минобороны показало кадры с солдатами ВСУ, сдавшимися в плен в Красноармейске.

