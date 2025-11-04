На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В рядах ВСУ нашли две тысячи колумбийцев-наемников

Die Welt: в рядах украинской армии воюют около 2 тысяч наемников из Колумбии
Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

В составе украинской армии против ВС РФ воюют сотни наемников, приехавших из Колумбии. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники.

«По украинской информации, около 2 тысяч колумбийцев въехали в страну, чтобы сражаться в качестве контрактников против российских войск», — говорится в материале.

Отмечается, что приток бойцов из Колумбии настолько большой, что появляются целые роты, состоящие из них. Например, пехотное подразделение 47-й бригады ВСУ состоит преимущественно из колумбийцев.

По данным журналистов, иностранцы записываются на военную службу на Украине, потому что на их родине зарплата у солдат невелика. Кроме того, они могут в любое время расторгнуть контракт, в отличие от украинцев.

На днях одного из колумбийских наемников ликвидировали в Сумской области. Он и еще несколько граждан Аргентины присоединились к ВСУ около двух месяцев назад.

Ранее в России рассказали, в какой украинский город могут прибыть французские военные.

