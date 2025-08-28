ТАСС: колумбийским наемникам обещали платить до $3 тысяч за бои против России

Наемникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Колумбии обещали платить до $3 тысяч в месяц за участие в боевых действиях против России. Об этом ТАСС рассказал адвокат Максим Коротков-Гуляев, защищающий одного из иностранных бойцов Хосе Арона Медину Аранду.

Защитник рассказал, что британская разведка, которая является посредником между украинскими структурами и колумбийцами, внушила его подзащитному мысль, что «русские насилуют, уничтожают и едят детей». За участие в боевых действиях на стороне ВСУ ему пообещали солидное вознаграждение в размере до $3 тысяч в месяц.

«Насколько я знаю, другим наемникам обещали сопоставимые суммы», — уточнил Коротков-Гуляев.

Он также отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) подвергла иностранных наемников идеологической пропаганде.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что десантники ВСУ случайно обстреляли отряды колумбийских наемников, сражающихся на их стороне. По данным силовиков, иностранцев перебросили на территорию Сумской области для взятия утраченных позиций. Однако из-за низкого уровня взаимодействия уже отмечены случаи «дружественного огня» со смежными подразделениями ВСУ.

Ранее воюющий на стороне ВСУ поляк рассказал о наемниках из Латинской Америки.