Экс-замминистра Украины заявил о критической ситуации ВСУ в Покровске

Экс-замминистра Украины Дейнега: ВСУ почти утратили контроль над Покровском
Evgeniy Maloletka/AP

Украинские войска практически утратили контроль над Покровском (российское название — Красноармейск) в Донецкой народной республике (ДНР), а попытки удержать город и его окрестности становятся все более бессмысленными. Об этом заявил экс-заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, если в ближайшее время украинское командование не даст приказ об отводе войск из Покровска и Мирнограда, то ВСУ могут потерять значительное число десантников и морпехов, а также вооружение на сотни миллионов.

«Мы можем оказаться в ситуации, когда дыру во фронте некому латать, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к ВС РФ», – написал Дейнега.

Он также рассказал, что официальные отчеты Генштаба ВСУ с каждым днем все больше превращаются в фикцию. По его словам, в реальности гарнизон в Покровске почти полностью уничтожен или деморализован, а удержание Мирнограда в текущих условиях сопряжено с крайне высокими рисками.

«Это нужно зафиксировать и спасти тех, кто без приказа отказывается выходить», – отметил он.

3 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российским войскам удалось закрепиться в жилой застройке микрорайона Пригородный в Красноармейске (Покровске). Кроме того, идет зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог в ДНР.

Ранее в США заявили, что скоро Украина «сломается».

