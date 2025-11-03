На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что скоро Украина «сломается»

Скотт Риттер: в окружении на Украине могут оказаться 50 тысяч солдат ВСУ
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина в будущем «сломается», что приведет окружению тысяч солдат ВСУ на фронте. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Не хочу называть конкретную дату, но Украина сломается. В этом нет никаких сомнений», — подчеркнул он.

Аналитик напомнил, что на данный момент линия фронта на Украине характеризуется формированием «котлов», куда попадают боевики ВСУ.

«Есть вероятность, что по мере замыкания клещей вокруг этих котлов в ловушке окажутся до 50 тысяч украинских солдат», — отметил он.

1 ноября российские военнослужащие группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в Донецкой народной республике (ДНР) и не дали бойцам ВСУ выйти из окружения в районе Купянска Харьковской области.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что в котле под Красноармейском могут находиться не только генералы ВСУ, но и офицеры НАТО.

Ранее в МО РФ заявили, что Украина признала катастрофу ВСУ в котлах.

