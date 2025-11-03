ТАСС: ВСУ паникуют и бегут с позиций в районе Садков Сумской области

У бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в районе Садков Сумской области, наблюдаются случаи панических атак и бегства с позиций. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства заявил, что военнослужащие украинской армии начали паниковать и самовольно покидать позиции из-за отсутствия снабжения и регулярных обстрелов со стороны бойцов группировки войск «Север».

Источник также сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России при помощи комплексного огневого воздействия сорвали три попытки штурмовиков ВСУ прорваться в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино.

До этого британский эксперт Александр Меркурис признал, что ситуация на поле боя для ВСУ становится все более отчаянной. Он обратил внимание на истощение в рядах ВСУ, высокие потери украинской армии и, как следствие, деморализацию Вооруженных сил Украины.

Также Меркурис отмечал, что российские войска находятся под управлением опытных и образованных профессионалов. По словам эксперта, военное и политическое руководство в Москве «не любит рисковать», поэтому ждать ошибок от него не стоит.

Ранее военблогер Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ, какой не было с 2022 года.