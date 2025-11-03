На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известный украинский националист предложил ВСУ завоевать Китай

Националист Корчинский: ВСУ, став армией Бога, смогут завоевать Китай
Telegram-канал «Корчинський»

Основатель партии «Братство» (организация запрещена в России) Дмитрий Корчинский предложил Вооруженным силам Украины (ВСУ) завоевать Китай. Отрывок из интервью националиста приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, одной из ключевых задач Украины является превращение своей армии в «армию Бога». Корчинский отметил, что в этом случае ВСУ станут непобедимы.

«Когда это произойдет, эта армия сможет победить кого угодно. Армия Бога сможет перейти Урал, и покорить Сибирь, Китай и все что угодно», — уверен политик.

При этом в издании обратили внимание на то, что сам Корчинский, а также его сын, так и не изъявили желание вступить в ряды ВСУ и отправиться на фронт.

До этого Корчинский предложил присмотреться к опыту «прогрессивных стран Центральной Африки» в вопросах снижения возраста мобилизуемых на Украине. По его мнению, в ряды ВСУ следует призывать с 12-14 лет. По словам Корчинского, подобное развитие событий станет возможным, если Украина окажется «на грани уничтожения». И если подросток 12-14 лет способен поднять автомат – значит, он уже может служить в армии, считает политик.

Ранее Корчинского объявили в международный розыск по делу о возбуждении ненависти.

