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Националист Корчинский объявлен в международный розыск

Корчинского объявили в международный розыск по делу о возбуждении ненависти

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Следственный комитет России призвал Басманный суд Москвы арестовать заочно одного из идеологов украинских националистов Дмитрия Корчинского, призывавшего сжигать храмы Московской патриархии. Правоохранительные органы сообщили ТАСС, что его объявили в международный розыск.

Уточняется, что мужчине заочно предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации (действия, направленные на возбуждение ненависти по признакам национальности, которые совершались публично с использованием интернета и с угрозой применения насилия).

«Он объявлен в международный розыск. Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать его заочно», — сказал собеседник агентства.

В районом суде подтвердили поступление материалов дела в отношении Дмитрия Корчинского.

До этого сообщалось, что фигуранту дела о провозе на территорию РФ через страны Евросоюза взрывчатки в православных иконах и церковной утвари предъявлено обвинение, он арестован на два месяца.

Ранее в Петербурге арестовали мужчину, который обманывал пытавшихся попасть в Европу иностранцев.

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