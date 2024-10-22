В вопросах снижения возраста мобилизуемых Украине следует присмотреться к опыту «прогрессивных стран Центральной Африки», где дети могут воевать с 12–14 лет. Такое мнение выразил лидер украинской непарламентской партии «Братство» (организация запрещена в России) Дмитрий Корчинский, сообщает «Страна.ua».

По словам Корчинского, подобное развитие событий станет возможным, если Украина окажется «на грани уничтожения». И если подросток 12–14 лет способен поднять автомат – значит, он уже может служить в армии.

21 октября советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что представители Демократической и Республиканской партий США давят на руководство Украины, требуя от него начать мобилизацию граждан возрастом 18-25 лет. Это аргументируется тем, что во время войны во Вьетнаме в армию США призывали военнослужащих, начиная с 19 лет.

В настоящий момент в ряды Вооруженных сил Украины призывают мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Ранее сообщалось об «охоте» украинских работодателей на мужчин старше 60 лет.