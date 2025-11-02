На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Страна.ua»: в Прилуках мобилизовали единственного в городе механика по лифтам
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Единственный механик по обслуживанию лифтов в Прилуках Черниговской области был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования. В результате в городе практически перестали функционировать лифты, сообщает издание «Страна.ua».

По данным издания, местные жители столкнулись с массовым выходом из строя лифтового оборудования. Лишь несколько лифтов продолжают работать в аварийном режиме, что создает серьезные проблемы для жителей многоэтажных домов.

1 ноября военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку в народе из-за насильственных методов мобилизации на Украине. Он обратился к президенту, задав вопрос, почему власти не берут сотрудников военкоматов на фронт, а отправляют воевать схваченных на улице людей.

По данным The Telegraph, украинской армии не хватает около 200 тысяч человек для продолжения вооруженного конфликта с Россией.

Ранее депутат Рады рассказал, сколько платят украинцы, чтобы избежать мобилизации.

