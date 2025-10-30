На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия ударила по украинской телебашне

«Страна.ua»: в Чернигове нанесен удар по телебашне
Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Удар осуществлен по телебашне в Чернигове. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на власти города.

«В Чернигове атакована телебашня, сообщают власти города», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

30 октября российские войска нанесли массированный удар с применением ракет «Кинжал» по военным и энергетическим объектам на Украине. Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что целью атак были стратегически важные подземные объекты Украины. Украинские СМИ сообщили о поражении нескольких ТЭС и ТЭЦ — во Львове и в Киеве зафиксировали перебои с электроэнергией. На фоне ударов Польша подняла в воздух истребители. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Как сообщил глава администрации Оболонского района Киева Кирилл Фесик, восстановление поврежденных объектов энергетической инфраструктуры в столице Украины займет около 10 лет.

Ранее украинцев предупредили о суровой зиме из-за энергетического кризиса.

