Советник Зеленского посоветовал украинцам ментально готовиться к блэкаутам

Гражданам Украины следует ментально готовиться к повсеместным отключениям света в текущем году и заниматься укреплением нервной системы. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Тимофей Милованов.

«Как готовиться? Прежде всего, ментально, психологически. Надо готовить свою нервную систему <...>. Самое простое — это дыхательные упражнения», — заявил он.

Советник Зеленского посоветовал делать медленные вдохи и выдохи, задерживая между ними дыхание. По словам Милованова, благодаря этому мозг будет думать, что «все под контролем».

С 10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением из-за ударов ВС РФ по инфраструктуре. 16 октября сообщалось об аварийных отключениях света в Киеве, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Кроме того, в минэнерго Украины заявили, что в Черниговской области начали действовать графики почасовых отключений. В ведомстве призвали тех, у кого есть электричество, экономить на нем.

Ранее на Украине предупредили о длительных отключениях электричества зимой.