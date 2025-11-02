В украинском Павлограде произошли взрывы после прилетов

В Павлограде после ударов произошли взрывы и начался пожар

На востоке Украины произошли взрывы в Павлограде. Об этом сообщает «Страна.ua».

Газета добавляет, что в расположенном в Днепропетровской области городе после ударов начался пожар. Местные паблики публикуют фотографии столбов густого черного дыма, которые поднимаются в небо над населенным пунктом.

В соцсетях также пишут о взрывах в городах Семеновка в Черниговской области и Шостка в Сумской области республики.

В ночь на 2 ноября взрывы произошли в Измаильском районе Одесской области и в Херсоне.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

