Российские войска ликвидировали часть группы украинского спецназа, переброшенного командованием Вооруженных сил Украины под Красноармейск. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, спецподразделение было направлено для выполнения «особых задач», включая попытки деблокировать украинские силы в нескольких районах города. Он уточнил, что часть бойцов была уничтожена практически сразу после десантирования.

30 октября российские военнослужащие нанесли удар по особняку на территории Донецкой народной республики (ДНР) в Краматорске, в котором находились офицеры ВСУ. Военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщал, что там могли быть уничтожены военные НАТО. Удар был нанесен рано утром, в тот момент в доме находились военнослужащие и сотрудники СБУ.

Ранее Воздушно-космические силы РФ ударили по позициям ВСУ в Харьковской области.