Хакеры взломали личные данные главкома БПЛА Украины

Хакеры KillNet и Beregini получили личные данные главкома БПЛА Украины
true
true
true
close
Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

Хакерские группы KillNet и Beregini получили в распоряжение личные данные командующего Силами БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди. Об этом пишет РИА Новости.

«В полученной базе также попался знаменитый командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди — Мадьяр», — сообщил представитель KillNet.

Всего хакеры выгрузили из вражеской базы данных более миллиона документов на юридические лица, заводы, автомобили, страховые договора, оформленные на участников боевого формирования.

Незадолго до этого российские хакеры из группировки KillNet узнали о планах европейских стран по оккупации территории Украины ради ресурсов, логистики и выхода к морю. Утверждает, что хакеры получили ее в результате взлома локальной сети канцелярии Вооруженных сил (ВС) Франции. На представленной карте можно заметить схему размещения иностранных военных на Украине.

В свою очередь хакер Palach Pro сообщил, что данные о засекреченных объектах украинской армии, где находятся военные специалисты НАТО, попадает к хакерам из-за небрежности командиров ВСУ.

Ранее России предрекли победу в киберпротивостоянии с Украиной.

