Стало известно об утечке секретных данных о военных НАТО на Украине

Хакер Palach: из ВСУ утекли секретные данные об инструкторах НАТО на Украине
Sofiia Gatilova/Reuters

Данные о засекреченных объектах украинской армии, где находятся военные специалисты НАТО, попадает к хакерам из-за небрежности командиров ВСУ. Об этом aif.ru заявил хакер Palach Pro, который нашело полигон с иностранными наемниками.

«Все, что под грифом «секретно», рано или поздно где-то да треснет. ВСУшники часто сами допускают утечки: снимают технику, базы, тренировки с инструкторами, думая, что раз «для своих», то ничего страшного», — подчеркнул он.

По словам хакера, данные о западных инструкторах, советниках и технологиях НАТО на Украине скрывается.

Как отметил Palach Pro, среди методов добычи информации есть перехваты, фишинг, социальная инженерия и OSINT (расследования по открытым источникам).

9 сентября сообщалось, что российские хакеры взломали ресурсы четырех фондов — спонсоров ВСУ.

Хакеры «взяли в работу» четыре фонда, один из которых — международный фонд Invictus. Они внесли корректировки в системные настройки администратора, что привело к отключению и некорректной работе фондов.

Ранее стало известно, что хакеры взломали главную программу ВСУ по управлению войсками.

