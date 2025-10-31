Польша отправит на северо-восточную границу несколько бригад теробороны

Польша отправит на северо-восточную границу четыре бригады территориальной обороны. Об этом в соцсети X сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

На северо-восточной границе будут задействованы 1-я Подляская бригада, 4-я Варминско-Мазурская бригада, 19-я Прибужская бригада и 20-я бригада. Глава Минобороны отметил, что это еще один шаг к укреплению восточного фланга НАТО и северо-восточной границы Польши.

В конце сентября Польша открыла границу с Белоруссией и начала пропускать транспорт на свою территорию после возобновления работы пунктов пропуска.

Пограничная служба Польши ночью 12 сентября закрыла свои пункты пропуска на белорусско-польской границе. Кроме того, они соорудили ограждение, используя бетонные надолбы, противотанковые «ежи», колючую проволоку и металлические щиты. К границе также были направлены десятки тысяч военнослужащих.

Варшава объяснила эти шаги проведением Россией и Белоруссией совместных учений «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября.

Ранее Лукашенко высказался о гипотетической войне Белоруссии с Польшей.