Шойгу оценил готовность российских ядерных полигонов

Шойгу: российские ядерные полигоны готовы для использования в любое время
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские полигоны всегда содержатся в готовности для использования в любое время. Об этом на международном фестивале «Народы России и СНГ» заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, комментируя ядерные испытания, его цитирует РИА Новости.

По его словам, ядерные испытания не прекращаются ни в одной стране ни на один день на математических моделях — они необходимы.

26 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, ракета находилась в воздухе 15 часов, преодолев за это время 14 тысяч километров. Место действия не раскрывалось, однако агентство Reuters со ссылкой на норвежских военных уточняло, что запуск проходил на архипелаге Новая Земля. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали о значении «Буревестника» для будущего российской экономики.

