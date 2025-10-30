В Кремле рассказали о значении «Буревестника» для будущего российской экономики

Технологии, которые использовались специалистами при разработке крылатой ракеты «Буревестник», имеют прикладное значение для будущего российской экономики. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«(Это прорыв. — прим. ред.) и в сфере прикладного значения для национальной экономики в дальнейшем», — сказал он.

До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что ядерные технологии, использованные при создании «Буревестника», можно будет применять и в народном хозяйстве, и в лунной программе.

По словам главы государства, уже сейчас защищенная от радиации электроника, применяемая в работе крылатой ракеты, используется специалистами в космических программах. Путин подчеркнул, что открытие такого оружия — прорыв не только в области обороны страны, но перспективное открытие для науки и народного хозяйства.

26 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса — крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о безусловных преимуществах ракеты «Буревестник».