Запрет министерства иностранных дел Украины на въезд в «котлы» по российским коридорам безопасности для журналистов необходим для сокрытия от международной общественности и украинцев реального положения дел на фронте. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

По его словам, заявление Киева о запрете для СМИ на поездки к находящимся в «котлах» украинским военнослужащим через подконтрольные России территории стало признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

Накануне Минобороны России заявило о готовности прекратить боевые действия на 5–6 часов для обеспечения доступа иностранных и украинских журналистов в районы Красноармейска (Покровска), Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные группировки ВСУ. Соответствующий приказ отдал президент Владимир Путин. В Киеве инициативу отвергли, пригрозив СМИ «последствиями» за посещение территорий со стороны российских позиций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России рассказали о возможных бомбардировках Киева из Черниговской области.