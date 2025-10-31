В российском аэропорту введен план «Ковер»

Росавиация: в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда временно введены ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось об установлении плана «Ковер» в аэропорту Тамбова.

В Росавиации не назвали причину приостановки полетов в аэропортах.

Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 мск 30 октября уничтожили 14 беспилотников ВСУ в пяти российских регионах.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее представитель Росавиации застрял в самолете на несколько часов.