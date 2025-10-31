На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Владимир и Ярославль, предварительно, атаковали беспилотники

SHOT: около 10 взрывов прозвучали в Ярославле и Владимире
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

В Ярославле и Владимире были слышны около 10 взрывов, предварительно, силы ПВО сбивают воздушные цели. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Взрывы начались около 4:50 мск на севере Ярославля. Очевидцы рассказали, что слышали 5-7 взрывов и звук мотора в небе. Кроме того, о серии взрывов и вспышках в небе сообщили жители Владимира.

«Предварительно, ПВО сбивает ВСУшные дроны на окраине Ярославля и Владимира», — пишет SHOT.

Официальных комментариев властей этих городов пока не было.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что не менее четырех беспилотников уничтожили в четырех районах области. По его данным, никто не пострадал. Режим опасности в регионе сохраняется.

Кроме того, ночью обломки беспилотника упали на территории теплоэлектроцентрали в Орле.

Ранее в Брянской области дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами