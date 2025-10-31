Владимир и Ярославль, предварительно, атаковали беспилотники

SHOT: около 10 взрывов прозвучали в Ярославле и Владимире

В Ярославле и Владимире были слышны около 10 взрывов, предварительно, силы ПВО сбивают воздушные цели. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Взрывы начались около 4:50 мск на севере Ярославля. Очевидцы рассказали, что слышали 5-7 взрывов и звук мотора в небе. Кроме того, о серии взрывов и вспышках в небе сообщили жители Владимира.

«Предварительно, ПВО сбивает ВСУшные дроны на окраине Ярославля и Владимира», — пишет SHOT.

Официальных комментариев властей этих городов пока не было.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что не менее четырех беспилотников уничтожили в четырех районах области. По его данным, никто не пострадал. Режим опасности в регионе сохраняется.

Кроме того, ночью обломки беспилотника упали на территории теплоэлектроцентрали в Орле.

Ранее в Брянской области дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль.