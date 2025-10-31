На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Республиканцы раскритиковали вывод войск США из Румынии

CNN: решение о выводе войск США из Румынии вызвало критику республиканцев
true
true
true
close
Vadim Ghirda/AP

Решение о выводе американских войск из Румынии вызвало недовольство среди ряда представителей Республиканской партии США. Об этом сообщает CNN.

В частности, председатель комитета сената по вооруженным силам Роджер Уикер и глава комитета палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс заявили, что этот шаг противоречит стратегии президента США Дональда Трампа. Политики потребовали от Пентагона разъяснений и призвали сохранить постоянное ротационное присутствие американских войск в Польше, странах Балтии и Румынии.

По мнению председателя комитета сената США по вооруженным силам Роджера Уикера, это решение посылает России неверный сигнал в то время, когда Трамп оказывает давление, чтобы заставить президента России Владимира Путина «сесть за стол переговоров для достижения прочного мира на Украине».

29 октября стало известно, что Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Уточняется, что подобное решение принято администрацией Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Ранее в Госдуме объяснили вывод американских войск из Румынии.

