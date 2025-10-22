В ходе успешного наступления в Запорожской области российские военные провели зачистку крупного района обороны противника, расположенного на правом берегу реки Янчур. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Как уточняется в сообщении, военнослужащие штурмовых подразделений 5-й гвардейской общевойсковой армии установили в Павловке государственные флаги России.

В результате решительных действий российских бойцов был взят под контроль обширный укрепрайон площадью более пяти квадратных километров.

22 октября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Павловка. По данным ведомства, в боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Восток». Бойцы этой же группировки в течение суток нанесли поражение личному составу и технике трех штурмовых полков и трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также одной бригады территориальной обороны.

Удары были нанесены по местам скопления украинских военнослужащих в районе населенных пунктов Новоуспеновское, Вишневое, Рыбное, Зеленый Гай в Запорожской области и Алексеевка, Александровка, Орестополь в Днепропетровской области.

Ранее российские войска освободили населенный пункт в Днепропетровской области.