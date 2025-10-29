На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти сообщили о разрушениях после ночной атаки ВСУ на Брянскую область

Shutterstock

В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на Брянскую область были повреждены жилые строения и одно из производственных помещений агрохолдинга Мираторг. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он указал, что, по предварительным данным, пострадали девять жилых домов и объект предприятия, а точный масштаб разрушений будет установлен после осмотра в светлое время. По данным властей, на месте работают оперативные службы.

Минобороны сообщало, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 100 украинских беспилотников, которые были замечены над несколькими российскими регионами.

Наибольшее количество аппаратов было сбито в Брянской области — 46 единиц. Еще 12 беспилотников перехватили в Калужской области, восемь — в Белгородской, семь — в Краснодарском крае и шесть — в Московском регионе. В ведомстве уточнили, что часть дронов следовала в направлении Москвы.

Ранее Путин рассказал о российских дронах, уничтоживших технику ВСУ на $2 млрд.

