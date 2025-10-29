ТАСС: бригада ВСУ в Харьковской области потеряла почти все терминалы Starlink

57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ в Харьковской области практически полностью осталась без терминалов Starlink. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

По их данным, украинское подразделение фактически лишилось спутниковой связи и контроля из-за того, что оборудование перестало поступать на позиции. Источники также указали, что ситуация осложняется дефицитом аккумуляторов для радиостанций, что дополнительно ограничивает управление на этом участке фронта.

До этого Вооруженные силы РФ нанесли удары по ветрогенераторам, обеспечивающим работу объектов украинских войск в районе Краматорска в Донецкой народной республике. По информации журналистов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют промышленные ветрогенераторы для питания радиолокационного оборудования. Кроме того, они применяются для маскировки соответствующих систем.

Ранее ВС РФ поразили подстанции и узлы энергоснабжения в Киевской области.