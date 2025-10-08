Полковник Матвийчук: СВО может завершиться во второй половине 2026 года

Россия может завершить СВО на Украине в осенне-зимний период 2026 года. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его оценкам, наступательные действия ВС РФ показывают, что фронт движется в сторону уменьшения территорий Украины. Скорость завершения СВО будет зависеть от возможностей, которыми располагает Запад для поддержки Киева, указал эксперт.

«Я думаю, что в осенне-зимний период 2026 года [ВС РФ] должны будут полностью захватить инициативу на фронте и завершить СВО капитуляцией Украины», — сказал Матвийчук.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВ

Ранее в МИД РФ заявили об исчерпании импульса по урегулированию на Украине.