На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Командир бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство в другую страну

РИА: комбриг ВСУ в соцсетях обсуждал бегство в Польшу на фоне обрушения фронта
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Командир 14-й механизированной бригады ВСУ подполковник Анатолий Лисецкий, сменивший на этом посту уже трех предшественников, обсуждал в соцсетях возможность бегства в Польшу. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Примечательно, что излишняя активность Лисецкого в соцсетях закономерно привела к обрушению фронта под Купянском и разговорам о возможном бегстве с Украины в Польшу», — сказал собеседник агентства.

По информации источника, аккаунт военного в соцсетях был взломан хакерами.

Лисецкий был назначен командиром бригады в 2025 году и, вероятно, также будет сменен, как и его три предшественника, занимавших эту должность в период СВО.

За время специальной военной операции это уже четвертая смена командира в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Все предыдущие комбриги были сняты с должностей по различным причинам.

В июле сдавшийся в плен в Харьковской области лейтенант ВСУ Владимир Кальновский рассказал, что два украинских офицера во время учений на полигоне во Львовской области сбежали в Польшу.

Ранее генпрокуратура Украины назвала число военных, сбежавших из ВСУ с 2022 года.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами