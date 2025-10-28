Командир бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство в другую страну

РИА: комбриг ВСУ в соцсетях обсуждал бегство в Польшу на фоне обрушения фронта

Командир 14-й механизированной бригады ВСУ подполковник Анатолий Лисецкий, сменивший на этом посту уже трех предшественников, обсуждал в соцсетях возможность бегства в Польшу. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Примечательно, что излишняя активность Лисецкого в соцсетях закономерно привела к обрушению фронта под Купянском и разговорам о возможном бегстве с Украины в Польшу», — сказал собеседник агентства.

По информации источника, аккаунт военного в соцсетях был взломан хакерами.

Лисецкий был назначен командиром бригады в 2025 году и, вероятно, также будет сменен, как и его три предшественника, занимавших эту должность в период СВО.

За время специальной военной операции это уже четвертая смена командира в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Все предыдущие комбриги были сняты с должностей по различным причинам.

В июле сдавшийся в плен в Харьковской области лейтенант ВСУ Владимир Кальновский рассказал, что два украинских офицера во время учений на полигоне во Львовской области сбежали в Польшу.

Ранее генпрокуратура Украины назвала число военных, сбежавших из ВСУ с 2022 года.