Генпрокуратура Украины: почти 300 тысяч военных сбежали из ВСУ с 2022 года

С января 2022 года по сентябрь 2024-го на Украине было возбуждено свыше 235 тысяч уголовных дел по фактам самовольного оставления части (СОЧ) и почти 54 тысячи — по обвинению в дезертирстве. Такие данные привел офис генерального прокурора страны.

Годом ранее Генпрокуратура сообщала о 59 тысячах дел по СОЧ и 29 тысячах по дезертирству. Таким образом, за 12 месяцев количество военнослужащих, покинувших свои подразделения, увеличилось более чем на 200 тысяч человек.

Бывший депутат Верховной рады и командир подразделения операторов БПЛА Игорь Луценко заявил, что официальная статистика может быть занижена. По его словам, реальные масштабы дезертирства значительно превышают данные прокуратуры, поскольку цифры отражают лишь зарегистрированные уголовные дела, а не фактическое количество беглецов.

5 октября депутат Госдумы и генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что число дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигает размеров нескольких общевойсковых армий. Он отметил, что военные бежали не только в Польшу, Румынию и Венгрию, но и перешли в Россию. Часть из этих солдат приняла военную присягу для борьбы с «киевским режимом».

2 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что из ВСУ с января по август дезертировали 150 тысяч человек.

Ранее стало известно о провале украинской программы по возвращению в строй дезертиров.