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Украинский пленный сообщил о бегстве во время учений двух офицеров ВСУ в Польшу

ТАСС: два офицера ВСУ сбежали в Польшу во время учений на полигоне
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Reuters

Два украинских офицера во время учений на полигоне во Львовской области сбежали в Польшу. Об этом ТАСС рассказал сдавшийся в плен в Харьковской области лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кальновский.

По словам пленного, во время прохождения офицерских курсов на полигоне двое офицеров взяли увольнительные, а затем перешли на польскую территорию.

Кальновский подчеркнул, что украинские военные бегут, потому что совершенно не желают воевать. Властям же совершенно все равно, есть ли у мобилизуемых военное прошлое — они тащат в армию всех подряд.

18 июля сообщалось, что в Харьковской области дезертировало подразделение ВСУ из 12 солдат.

10 июля журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что весь штаб батальона ВСУ во главе с командиром дезертировал в одном из подразделений на Сумском направлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об увеличении количества дезертиров в рядах украинских войск.

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