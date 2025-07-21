ТАСС: два офицера ВСУ сбежали в Польшу во время учений на полигоне

Два украинских офицера во время учений на полигоне во Львовской области сбежали в Польшу. Об этом ТАСС рассказал сдавшийся в плен в Харьковской области лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кальновский.

По словам пленного, во время прохождения офицерских курсов на полигоне двое офицеров взяли увольнительные, а затем перешли на польскую территорию.

Кальновский подчеркнул, что украинские военные бегут, потому что совершенно не желают воевать. Властям же совершенно все равно, есть ли у мобилизуемых военное прошлое — они тащат в армию всех подряд.

18 июля сообщалось, что в Харьковской области дезертировало подразделение ВСУ из 12 солдат.

10 июля журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что весь штаб батальона ВСУ во главе с командиром дезертировал в одном из подразделений на Сумском направлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об увеличении количества дезертиров в рядах украинских войск.