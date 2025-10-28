В Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных Сил России (ВС РФ) за сутки сбили над российскими регионами 124 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

За прошедшую ночь, по информации оборонного ведомства, дежурные силы ПВО уничтожили 17 украинских дронов над регионами РФ. Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — 13 — перехватили в Калужской области. Еще три цели уничтожили в Брянской области, одну — в столичном регионе.

В Минобороны уточнили, что атака продолжалась в период с 23:00 мск 27 октября до 7:00 мск 28 октября.

27 октября в период с 20:00 до 23:00 мск в российских регионах нейтрализовали 23 украинских беспилотника самолетного типа. Российские средства ПВО отразили атаку 14 дронов на Брянскую область, четырех — на Тульскую область и трех — на столичный регион. В Орловской области сбили два беспилотника.

Ранее в Туле рядом с многоквартирными домами нашли части беспилотников.