На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шойгу заявил, что удары БПЛА не дестабилизируют обстановку в России

Шойгу: удары дронов не дестабилизируют обстановку в России
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Повреждения от ударов беспилотников по инфраструктуре оперативно ликвидируются и не несут вклада в дестабилизацию обстановки в России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он провел в Нижнем Новгороде выездное совещание по вопросу защиты критически важных объектов в Приволжском федеральном округе. Шойгу признал, что повреждения при атаках есть.

«Но они достаточно оперативно ликвидируются и какого-либо серьезного урона или вклада в дестабилизацию обстановки в стране с топливом, с уборочной кампанией, отопительным сезоном они не несут и не могут нести», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Также Шойгу рассказал, что менее 1% беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигают своих целей в РФ. При этом все российские компании, включая нефтяные и газовые, принимают максимальные меры для защиты объектов. В частности, устанавливают мобильные огневые группы, которые поражают воздушные цели.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами