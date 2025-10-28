Шойгу заявил, что удары БПЛА не дестабилизируют обстановку в России

Повреждения от ударов беспилотников по инфраструктуре оперативно ликвидируются и не несут вклада в дестабилизацию обстановки в России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он провел в Нижнем Новгороде выездное совещание по вопросу защиты критически важных объектов в Приволжском федеральном округе. Шойгу признал, что повреждения при атаках есть.

«Но они достаточно оперативно ликвидируются и какого-либо серьезного урона или вклада в дестабилизацию обстановки в стране с топливом, с уборочной кампанией, отопительным сезоном они не несут и не могут нести», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Также Шойгу рассказал, что менее 1% беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигают своих целей в РФ. При этом все российские компании, включая нефтяные и газовые, принимают максимальные меры для защиты объектов. В частности, устанавливают мобильные огневые группы, которые поражают воздушные цели.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских дронов.