В российских регионах за ночь перехватили почти 20 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 17 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — 13 — перехватили в Калужской области. Еще три цели уничтожили в Брянской области, одну — в столичном регионе.

В ведомстве уточнили, что атака продолжалась в период с 23:00 мск 27 октября до 7:00 мск 28 октября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа.

27 октября в период с 20:00 до 23:00 мск в регионах РФ нейтрализовали 23 украинских БПЛА самолетного типа. Российские средства ПВО отразили атаку 14 дронов на Брянскую область, четырех — на Тульскую область и трех — на столичный регион. В Орловской области сбили два беспилотника.

В тот же день дрон ВСУ атаковал автомобиль у поселка Погар в Брянской области. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, в результате пострадали три женщины. Их доставили в больницу с множественными осколочными ранениями.

Ранее возле многоквартирных домов в Туле обнаружили фрагменты украинского БПЛА.