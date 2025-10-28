На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российских регионах за ночь перехватили почти 20 украинских БПЛА

Минобороны: средства ПВО ночью сбили 17 украинских дронов над регионами РФ
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 17 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — 13 — перехватили в Калужской области. Еще три цели уничтожили в Брянской области, одну — в столичном регионе.

В ведомстве уточнили, что атака продолжалась в период с 23:00 мск 27 октября до 7:00 мск 28 октября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа.

27 октября в период с 20:00 до 23:00 мск в регионах РФ нейтрализовали 23 украинских БПЛА самолетного типа. Российские средства ПВО отразили атаку 14 дронов на Брянскую область, четырех — на Тульскую область и трех — на столичный регион. В Орловской области сбили два беспилотника.

В тот же день дрон ВСУ атаковал автомобиль у поселка Погар в Брянской области. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, в результате пострадали три женщины. Их доставили в больницу с множественными осколочными ранениями.

Ранее возле многоквартирных домов в Туле обнаружили фрагменты украинского БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами