Над регионами России за три часа уничтожили 23 украинских БПЛА

Минобороны: над российскими регионами за три часа уничтожено 23 украинских дрона
Inna Varenytsia/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа успешно нейтрализовали 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над несколькими регионами страны. Соответствующую информацию опубликовало министерство обороны России.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным министерства, 14 аппаратов были сбиты над территорией Брянской области, 4 — над Тульской областью, 3 — в Московском регионе (включая два, направлявшихся в сторону Москвы) и еще 2 — над Орловской областью.

Накануне в Туле, в микрорайоне Мясново, из пятиэтажного дома на улице Санаторной были эвакуированы все жильцы. Причиной эвакуации стала ночная атака украинских беспилотников. Неподалеку от жилого здания были обнаружены обломки одного из БПЛА. В общей сложности из дома эвакуировали 200 человек. Для эвакуированных организованы пункты временного пребывания.

Ранее силы ПВО России сбили две авиационные бомбы ВСУ.

Атаки БПЛА на Россию
