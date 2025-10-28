Над регионами России за три часа уничтожили 23 украинских БПЛА

Минобороны: над российскими регионами за три часа уничтожено 23 украинских дрона

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа успешно нейтрализовали 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над несколькими регионами страны. Соответствующую информацию опубликовало министерство обороны России.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным министерства, 14 аппаратов были сбиты над территорией Брянской области, 4 — над Тульской областью, 3 — в Московском регионе (включая два, направлявшихся в сторону Москвы) и еще 2 — над Орловской областью.

Накануне в Туле, в микрорайоне Мясново, из пятиэтажного дома на улице Санаторной были эвакуированы все жильцы. Причиной эвакуации стала ночная атака украинских беспилотников. Неподалеку от жилого здания были обнаружены обломки одного из БПЛА. В общей сложности из дома эвакуировали 200 человек. Для эвакуированных организованы пункты временного пребывания.

Ранее силы ПВО России сбили две авиационные бомбы ВСУ.