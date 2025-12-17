На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналист допустил участие «тайных сил» в деле с квартирой Долиной

Военкор Сапоньков допустил участие тайных сил в деле Долиной и Лурье
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В истории с участием певицы Ларисы Долиной, которая продала квартиру под воздействием мошенников и отсудила ее обратно, могли действовать некие тайные силы. Такое мнение выразил военный корреспондент Роман Сапоньков в своем Telegram-канале.

Журналист напомнил о кризисе, возникшем во время войны Российской империи с Японией 1905 года и приведшем к Первой русской революции (1905-1905 годы). Тогда острый земельный вопрос перегрузил неэффективную систему, неспособную справляться с растущим количеством вызовов, и запустил революционный процесс в обществе, отметил Сапоньков.

Военкор заявил, что видит параллель между современностью и теми историческими событиями.

«Вот буквально булавочкой английской ткнули — и понеслась паутина трещин, обгоняя порой логический ход истории», — написал корреспондент.

Сапоньков добавил, что ему было бы интересно узнать, в каких университетах Великобритании учат создавать такие совпадения.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее стало известно, какое жилье осталось у Долиной после вердикта Верховного суда.

