Питон напал на хозяина и попытался его задушить

Тайванец оказался в больнице после того, как его попытался задушить питон
Jam Press

В Тайване 26-летний мужчина был госпитализирован после того, как на него напал собственный бирманский питон, пишет Daily Star.

Инцидент произошел на одной из улиц, где мужчина держал змею, которая обмоталась вокруг его шеи. В какой-то момент рептилия укусила владельца и начала сжиматься — мужчина стал задыхаться и упал на землю.

Ситуация вызвала панику среди прохожих. Несколько человек попытались обезвредить рептилию и в итоге сумели поместить змею в ведро, чтобы предотвратить дальнейшую угрозу.

Мужчину срочно доставили в больницу города Пинтун. По данным врачей, серьезных травм он не получил, поскольку бирманский питон не является ядовитым. Тем не менее у пострадавшего наблюдалась потеря сознания и признаки сильного стресса.

Как выяснилось, это не первый подобный инцидент. В сентябре Лин уже попадал в больницу после укуса той же змеи. Родственники и девушка мужчины ранее неоднократно призывали его отказаться от содержания питона в качестве домашнего животного, однако он игнорировал предупреждения.

Сам Лин заявил, что полностью берет на себя ответственность за произошедшее и признал, что недооценил опасность содержания крупной змеи. Он также отметил, что инцидент мог быть связан с брачным периодом у питона, во время которого они становятся более агрессивными.

Ранее питон весом 60 кг проломил потолок в жилом доме.

