UFC исключил российского бойца из ростера после трех поражений подряд

с был исключен из ростера Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) после трех поражений подряд. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Борщев выступал в UFC с 2021 года, проведя за это время десять поединков под эгидой организации. В его активе в лиге три победы, шесть поражений и одна ничья.

Последний бой россиянина состоялся 15 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, где он уступил единогласным решением судей бразильскому бойцу Матеусу Камило. После проигрыша контракт бойца с организацией был прекращен.

Борщев провел в лиге с 2022 года. 33-летний спортсмен является чемпионом мира по кикбоксингу 2011 года. Всего боец провел 15 поединков в ММА за карьеру, одержав 8 побед (6 нокаутом) и потерпев семь поражений, один бой завершился вничью.

