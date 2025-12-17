На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
UFC исключил российского бойца из ростера после трех поражений подряд

Российского бойца Борщева исключили из UFC после трех поражений подряд
UFC Russia

с был исключен из ростера Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) после трех поражений подряд. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Борщев выступал в UFC с 2021 года, проведя за это время десять поединков под эгидой организации. В его активе в лиге три победы, шесть поражений и одна ничья.

Последний бой россиянина состоялся 15 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, где он уступил единогласным решением судей бразильскому бойцу Матеусу Камило. После проигрыша контракт бойца с организацией был прекращен.

Борщев провел в лиге с 2022 года. 33-летний спортсмен является чемпионом мира по кикбоксингу 2011 года. Всего боец провел 15 поединков в ММА за карьеру, одержав 8 побед (6 нокаутом) и потерпев семь поражений, один бой завершился вничью.

Илия Топурия в своем аккаунте заявил о временной приостановке защиты титула UFC из-за угроз. Боец признался, что получает угрозы распространения ложных обвинений в домашнем насилии, если он не заплатит требуемую сумму.

Ранее стало известно, что обвиненный в домашнем насилии боец Топурия не сможет вступить в бой с Махачевым.

