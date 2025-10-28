На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американские стратегические бомбардировщики совершили пролет вблизи Венесуэлы

Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США пролетели вблизи границ Венесуэлы
U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon/ABACAPRESS.COM/Reuters

27 октября несколько американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с целью «демонстрации силы» пролетели вблизи границы Венесуэлы. Об этом сообщает журнал Air & Space Forces.

В публикации отмечается, что это уже третий подобный полет бомбардировщиков военно-воздушных сил США с 15 октября. B-1B вылетели с военного аэродрома Гранд-Форкс в Северной Дакоте и направились на юг с включенными транспондерами. Бомбардировщики дозаправились в воздухе над Флоридой с помощью самолетов-заправщиков с авиабазы Макдилл и затем продолжили полет в южном направлении.

27 октября американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может принять решение расширить удары по Венесуэле, включая ее сухопутную территорию.

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли истинную причину действий Трампа в отношении Венесуэлы.

