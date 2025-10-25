На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский посол заявил о росте атак Украины на гражданскую инфраструктуру

Мирошник: Киев сменил тактику и бьет по гражданским объектам беспилотниками
true
true
true
close
Таисия Воронцова/РИА Новости

Украина сменила тактику и стала активнее использовать беспилотники для атак на гражданские объекты на территории РФ. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, основное число потерь среди мирного населения приходится именно на такие удары. Дипломат пояснил, что, по оценкам российской стороны, порядка 70–80% пострадавших — результат применения беспилотных систем. Мирошник охарактеризовал эти действия как преднамеренные атаки, направленные на запугивание граждан и дискредитацию российских властей.

Он также отметил, что Москва в своей стратегии делает акцент на уничтожение военной инфраструктуры Украины, объектов ВПК и предприятий двойного назначения, в отличие от Киева, который, по его словам, целенаправленно задействует западные ресурсы для ударов по мирным целям.

Мирошник добавил, что начиная со второй половины июля зафиксировано заметное увеличение числа атак на гражданскую инфраструктуру в приграничных и прифронтовых районах.

Ранее глава Брянской области рассказал, что ВСУ стали жестче себя вести с мирным населением.

