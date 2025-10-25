Украина сменила тактику и стала активнее использовать беспилотники для атак на гражданские объекты на территории РФ. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, основное число потерь среди мирного населения приходится именно на такие удары. Дипломат пояснил, что, по оценкам российской стороны, порядка 70–80% пострадавших — результат применения беспилотных систем. Мирошник охарактеризовал эти действия как преднамеренные атаки, направленные на запугивание граждан и дискредитацию российских властей.

Он также отметил, что Москва в своей стратегии делает акцент на уничтожение военной инфраструктуры Украины, объектов ВПК и предприятий двойного назначения, в отличие от Киева, который, по его словам, целенаправленно задействует западные ресурсы для ударов по мирным целям.

Мирошник добавил, что начиная со второй половины июля зафиксировано заметное увеличение числа атак на гражданскую инфраструктуру в приграничных и прифронтовых районах.

Ранее глава Брянской области рассказал, что ВСУ стали жестче себя вести с мирным населением.