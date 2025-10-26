В Донбассе за неделю отразили почти 400 атак украинских дронов

ФСБ: в ДНР пресекли почти 400 ударов БПЛА по гражданской инфраструктуре

В Донецкой народной республике за минувшую неделю сорвали почти 400 атак украинских беспилотников, направленных против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

По данным ведомства, комплекс радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратил 387 попыток нанесения ударов. Большая часть дронов была ликвидирована над Донецком и Макеевкой — 268 аппаратов, еще 119 сбили в районе Горловки.

В силовом ведомстве уточнили, что среди перехваченных беспилотников выявили новый тип чешского БПЛА FP-2, оснащенный авиабомбой весом около 100 кг. Он был нацелен на железнодорожную станцию в Иловайске, однако атака была пресечена. После этого украинские военные предприняли еще одну попытку удара, задействовав четыре других дрона.

Отдельно отмечается, что также была отражена атака на электроподстанцию в Волновахе: украинская сторона задействовала три разных типа беспилотников, снаряженных осколочно-фугасными зарядами.

Ранее над территорией России в течение ночи перехватили более 80 украинских БПЛА.