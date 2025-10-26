Минобороны: ВСУ потеряли до 505 военнослужащих в зоне работы группировки «Центр»

Российская группировка войск «Центр» нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Донецкой народной республики и Днепропетровской области, противник потерял до 505 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад морской пехоты и двух бригад национальной гвардии.

Накануне начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки «Центр» на Красноармейском направлении и отметил ее успехи в освобождении ДНР.

До этого Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о замысле плановой тренировки стратегических ядерных сил.

Ранее российские военные взяли под контроль село Проминь в ДНР.