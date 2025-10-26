На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России уничтожили объекты ВСУ в Сумской области

РИА: в Сумской области уничтожили склады техники и опорные пункты тыла ВСУ
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы России уничтожили ангары с техникой и опорные пункты тыла ВСУ в Сумской области Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Уничтоженные цели: склады с БК (боеприпасами. — «Газета.Ru») и ангары с техникой, опорные пункты тыла», — сказал он.

Также подпольщик отметил, что Сумская область является постоянной «зоной теста» для роя беспилотников и точечных ударов по логистике.

Кроме того, он заявил, что российские войска нанесли удары по промышленной и и энергетической инфраструктуре ВСУ в Днепропетровской области Украины.

«Взрывы в Каменском районе, Павлограде и Кривом Роге. Отмечены серии ударов... по промышленной и энергетической инфраструктуре», — сказал Лебедев.

24 октября военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Вооруженные силы России впервые нанесли удар при помощи корректируемых авиабомб по порту Южный в Одесской области Украины.

Также он обратил внимание, что этот порт является одним из ключевых объектов морской инфраструктуры Украины, через который осуществляются в том числе поставки западного оружия и боеприпасов.

Ранее ВС РФ уничтожили заводы по производству ракет на Украине.

