Угроза ликвидирована. Россия уничтожила заводы по производству ракет на Украине

Россия нанесла удары по создающим «Сапсан» украинским объектам
ФСБ России совместно с Минобороны России провели серию атак по украинским военно-промышленным объектам, задействованным в создании оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

С чего все началось

В мае 2025 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал наносить массированные удары вглубь России, чтобы в России «отчетливо ощущали последствия того, что делают против Украины».

«Конечно, публично мы не можем говорить об имеющихся планах, о наших возможностях. Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика – ключевые элементы. Все должны производить мы», — цитирует слова Зеленского Telegram-канал «Два майора».

В том же месяце канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия профинансирует производство ракет большой дальности на Украине.

«Украина сможет запускать ракеты по районам за пределами своей территории», — сказал Мерц во время визита Зеленского в Германию.

Также генерал-майор вооруженных сил Германии говорил о надеждах, что «ВСУ получат ракеты большой дальности уже в конце июля».

Планы сорваны

ФСБ и Минобороны России провели успешную операцию, в результате которой на Украине были уничтожены сразу несколько объектов по производству ОТРК «Сапсан».

Россия в ходе операции нанесла огневые поражения по предприятиям, создающим эти ракетные комплексы для нанесения ударов вглубь территории России. Как известно, радиус действия ракет может достигать 750 километров. Для прикрытия этих предприятий были использованы американские системы ПВО Patriot. Теперь угроза ликвидирована. Планы по производству украинской ракетной программы сорваны.

ФСБ России удалось установить, что финансовую и технологическую поддержку для создания ОТРК «Сапсан» Украине оказывала Германия. Также установлен и разоблачен сотрудник СБУ Александр Девяткин, который ответственен за контрразведывательное обеспечение Павлоградского химического завода (предназначался для хранения твердого ракетного топлива для ОТРК «Сапсан»).

По данным ФСБ России, «с 2024 года в ходе реализации комплекса мероприятий собраны неопровержимые доказательства причастности Украины к созданию ракетных систем: видео со сборочных площадок, записи переговоров руководства украинского ВПК, сведения об усилении оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, в том числе производства США ЗРК «Пэтриот») для защиты предприятий».

Итоги

В результате совместной операции ФСБ и Минобороны России был нанесен колоссальный ущерб по украинскому военно-промышленному комплексу. Успешные огневые поражения подтверждаются спутниковыми снимками, техническими средствами и информацией из открытых источников.

