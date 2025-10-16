Власти Харьковской области ожидают скорое освобождение Купянска российскими войсками

Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области ожидает, что Вооруженные Силы России (ВС РФ) в ближайшее время возьмут под свой контроль Купянск, освободят Волчанск, а также заблокируют крупную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Об этом сообщил замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, его цитирует ТАСС.

По его словам, Купянск имеет важное стратегическое значение и при существующих темпах продвижения ВС РФ возможно скорое взятие города под контроль российскими силами.

10 октября над зданием районной администрации города Купянска Харьковской области, где продолжаются бои, подняли флаг России. Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот Фронта», опубликовав скрины с картографических онлайн-сервисов.

До этого Telegram-канал SHOT написал, что подразделения ВСУ потеряли более 2500 бойцов в ходе сражений за Купянск. По информации канала, российским штурмовикам удалось продвинуться вглубь города на два километра. Также SHOT сообщил о жестоких боях в этом населенном пункте. В центральных районах города есть перебои с водой, электричеством и продуктами.

Ранее подполье в Купянске помогло российским военным войти в город.