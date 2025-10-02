На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о потерях ВСУ у Волчанска

ТАСС: ВСУ понесли огромные потери у Волчанска после отъезда офицеров
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери у Волчанска после отъезда офицеров на праздник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ была дезорганизована из-за отсутствия связи с командно-наблюдательным пунктом и, как следствие, отсутствия управления. В результате подразделения ВС РФ с тяжелыми боями расширили плацдарм, продвинувшись на 500 м на левобережье Волчанска.

«Такие темпы продвижения стали возможны из-за того, что военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более 30 человек) из-за отсутствия управления с командно-наблюдательного пункта ротного и взводного звеньев», — поделился собеседник.

Он добавил, что офицеры могли уехать из-за празднования дня защитника Украины.

Накануне разведка группировки войск «Восток» зафиксировала радиопереговоры украинских военных, в которых сообщалось об уничтожении подразделения ВСУ огнем своих же сил.

По данным ведомства, группа украинских пехотинцев отказалась выполнять приказ нового командира, требовавшего проникнуть в населенный пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и установить там флаг. Военнослужащие покинули позиции, после чего были атакованы соседним подразделением и полностью уничтожены.

Ранее десантники заявили о серии ударов по железнодорожной инфраструктуре ВСУ.

